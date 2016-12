Kankan : La ville abrite pour la première fois,  la foire artisanale de Guinée !

La ville de Kankan abrite, pour la toute première fois la foire artisanale de Guinée. C’est un évènement qu’organise l’Union des Jeunes étudiants pour la paix et le développement (UJEPAD) en partenariat avec plusieurs entreprises locales de la région, du 24 décembre au 1er janvier 2017.

Cette foire a regroupé aujourd’hui à la grande place du quartier ex-aéroport, une cinquantaine de personnes dont une dizaine d’artisans.

Ils sont venus des quatre régions naturelles de la Guinée, pour participer à cette première édition de la foire à Kankan, mais ces artisans, sont confrontés au manque d’engouement de la population locale.

C’est ce que dénote Madame Fanta Djawouné, monitrice en teinture au centre d’autonomisation pour la promotion des femmes de Kindia. Pour elle, la ville de Nabaya, réputée pour ses valeurs culturelles ne devait pas bouder un tel rendez-vous.

Même son de cloche du côté de Sékouba Diakité, exposant des savons Batè, fabriqués à Kankan. « Je crois que le rendement du marché est faible, les habitants ne viennent pas nombreux et ça n’encourage pas du tout ». Plus loin, il encourage toutefois les jeunes organisateurs à ne pas se décourager et à se battre pour la réussite des prochaines éditions.

Selon les organisateurs eux même, cette foire à Kankan marche bien comparativement à celle qui s’est passé à Labé l’année dernière.

Notons enfin que cette 1re édition de la foire artisanale de Guinée à Kankan, prendra fin ce dimanche 1er janvier 2017.

CHEICK SEKOU BERTHE, correspondant www.kababachir.com à Kankan.