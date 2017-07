Kankan : Une session de formation pour valoriser l’animation socio-éducative des jeunes et vulgariser le conseil national des jeunes (CNJ) !

Le ministère de la jeunesse et de l’emploi jeune, a organisé une séance de formation ce vendredi 21 juillet 2017 à Kankan pour la valorisation du secteur de l’animation socio-éducative et du processus de la mise en place du conseil national des jeunes de Guinée.

C’est la salle de délibération de la mairie de Kankan, qui a servi de cadre pour la tenue de ladite formation en présence de plusieurs représentants des organisations de jeunesse et des autorités locales.

Initiée sur l’ensemble du territoire national par le ministère de la jeunesse et de l’emploi jeune, cette séance a deux objectifs, à savoir développer les activités d’animation socioéducative et vulgariser le processus de mise en place du conseil national des jeunes de Guinée.

Pour Vincent Bourdo, conseillé détaché par l’ambassade de France auprès de ce ministère et formateur dans cette session de formation, il s’agit d’abord de faire un plaidoyer auprès des autorités communales afin qu’ils acceptent de travailler avec les jeunes animateurs socio-éducatifs de la localité et ensuite faire un point pour expliquer aux jeunes le processus de la mise en place d’un conseil national de jeunesse qui loin d’être un outil politique devrait être un organe représentatif et consultatif.

Au cours de cette même activité qui s’étend sur une journée à Kankan, il entend aussi actualiser la base de données des animateurs socio-éducatifs du ministère et de leurs répartir des kits d’animation afin de faciliter leurs missions de terrain.

Enfin, il faut préciser que cette initiative du ministère des jeunes et de l’emploi est soutenue par plusieurs organisations internationales comme expertise France et l’UNICEF.

CHEICK SEKOU BERTHE, correspondant www.kababachir.com à Kankan