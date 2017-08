Kankan : Une séance de formation initiée par la direction des programmes de la radio rurale à l’endroit des professionnels des médias !

Une session de formation a réuni ce mardi 01 août 2017, plusieurs journalistes et professionnels de la communication de la ville dans les locaux de la radio rurale de Kankan.

C’est une initiative de la direction des programmes de la radio rurale de Kankan qui doit se dérouler sur une durée d’une semaine.

Cette séance de formation qui regroupe de nombreux acteurs du secteur médiatique à Kankan, publiques et privés, a été organisée pour créer un cadre de transmission et de partage de connaissances selon son initiateur, Souleymane Dioubaté dit Grand Soul, directeur des programmes de la radio rurale de Kankan qui en est aussi le formateur.

Au sortir de cette première journée de formation plusieurs journalistes et journalistes stagiaires de la place, à l’image de Doumbouya Mamadi Niandian et de Keita Ansoumane s’estiment heureux et assurent que ces notions leur permettront de renforcer leurs capacités d’action dans l’exercice de ce noble métier qui est le journalisme.

Enfin, il est à noter aussi que plusieurs autres séances de formation, à l’image de celle-ci devront se tenir tout au long de la semaine.

CHEICK-SEKOU BERTHE, CORRESPONDANT www.kababachir.com à Kankan.