Kankan : La rentrée scolaire 2016-2017 s’annonce où en est-on pour les préparatifs !

A quelques jours du 04 Octobre 2016, date retenu pour procéder à l’ouverture des classes, à Kankan on apprend ce lundi 19 septembre 2016 du Directeur Préfectoral de l’éducation par intérim Souleymane Daffé, que les préparatifs vont à bon train tout en admettant la situation difficile dans laquelle se trouvent les trois plus grands lycées de la région, à savoir, le lycée Morinfindjan Diabaté en chantier depuis l’an passé, et ceux d’ Almamy Samory Touré et Alpha Yaya Diallo victime d’actes de vandalisme le 1er février dernier.

A en croire Souleymane Daffé, Toute les dispositions ont été déjà prisent pour que les cours reprenne dans ces trois établissements à la date du 04 Octobre 2016.

Cependant depuis les affrontements inter scolaires qui ont opposés les élèves du lycée Samory à ceux d’Alpha Yaya, les plus d’une dizaine de salles de classe parties en fumée, n’ont connu aucune action de réhabilitation.

Malgré tout, le DPE par intérim de Kankan reste serein et affirme qu’il y’aura bel et bien une rentrée effective ce 04 Octobre à Kankan.

Car selon lui, les démarche sont déjà en cour comme il fut le cas en fin d’année Scolaire 2015-2016, on fera recourt aux locaux de l’ENI (Ecole Normale des Instituteurs) pour résoudre ce problème qui devient récurant pour le système éducatif de la préfecture.

CHEICK SEKOU BERTHE, correspondant www.kababachir.com à Kankan