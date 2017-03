Kankan : Projection de films pour la protection de l’environnement !

Le festival international du film environnemental de Conakry en abrégé FIFEC était axé sur les enjeux liés à l’écosystème et il s’est tenu en vidéo projection ce mardi 07 mars 2017 dans la salle amphi théâtrale de l’université Julius Nyerere de Kankan en présence des étudiants et de plusieurs autorités universitaires.

Il était question pour ces nombreux cinéastes, d’expliquer aux uns et aux autres les conséquences liées à la dégradation de l’environnement et de montrer l’apport des étudiants et des communautés à la base, dans le processus de la conservation de notre cadre environnemental.

Face à cette situation inquiétante, le recteur de la dite université, Dr Sékou Kaba, a d’abord félicité les initiateurs pour leur contribution à la protection de l’environnement, avant d’inviter tous les acteurs à s’impliquér davantage dans ce combat environnemental « afin d’éviter à notre environnement, une disparition définitive ». A-t-il souligné.

Il faut aussi signaler que cette rencontre à été mise à profit, pour projeter des films sur les conséquences de la destruction de l’environnement, mais également pour passer des messages de sensibilisation à l’endroit de la population, et de mener des actions en faveur de l’écosystème qui se dégrade énormément surtout en cette période de dérèglement climatique.

El hadj Fodé Soumah, depuis Kankan