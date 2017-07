Kankan : Le préfet Aziz Diop présente ses excuses aux journalistes !

A Kankan, le bras de fer entre le préfet Aziz Diop et l’ensemble des professionnels des médias de la localité, qui était amorcé depuis le vendredi 7 juillet lors de l’ouverture de la première enveloppe contenant le premier sujet des épreuves du baccalauréat Unique session 2017, vient de prendre fin.

C’est la résidence préfectorale de Kankan qui a servi de cadre, ce vendredi 15 juillet 2017 pour mettre fin à cette mésentente.

C’est au cours de cette rencontre, qu’il a convoqué lui-même, après avoir été interpelé par certain cadres nationaux qu’Aziz Diop, préfet de Kankan a pu présenter publiquement ses excuses à la presse locale et donner une certaine justification a son acte.

Pour Aziz Diop, c’est la pression qui l’aurait fait agir à l’encontre du groupuscule de reporters qui s’activait pour informer les citoyens à tous les niveaux, ce jour de l’ouverture de la première enveloppe contenant les sujets du Bac.

« J’étais sous une pression en tant que préfet. Je dormais avec les sujets donc j’étais sous l’emprise du bon déroulement de ces épreuves. Alors si par cette action j’ai pu manquer de respect aux journalistes que j’ai le devoir de protéger et d’assister, je présente mes excuses ». A-t-il prononcé.

En retour, le collectif des journalistes et professionnels de média accepte de mettre la balle à terre et d’enterrer la hache de guerre.

En effet à l’image d’Amadou Timbo Barry et de Fatoumata Diawara respectivement journalistes et reporters pour le site d’information Guineenews.org et la radio Milo FM de Kankan, les confrères se disent satisfaits et réconfortés par cette réaction du n°1 de la préfecture.

Enfin, il est à noter que ce premier litige entre la presse locale et le premier magistrat de la préfecture de Kankan, Aziz Diop, n’aura duré qu’une semaine.

CHEICK SEKOU BERTHE, correspondant www.kababachir.com à Kankan.