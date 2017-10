Kankan : Que pense la population de ce troisième report de la fête nationale ?

S’adressant à la nation comme d’habitude, à la veille de la fête d’indépendance, ce dimanche 1er octobre 2017, le président de la république Pr Alpha Condé a annoncé que les festivités du 59ème anniversaire de notre indépendance seront célébrées au mois de décembre prochain à Kankan.

Sans surprise, la nouvelle fait planer le doute, chez la plus part des gens à Kankan. Les commentaires pleuvent un peu partout.

Même si certains se sentent bouleversés, d’autre au contraire se réjouissent. C’est le cas de Mamby Camara, secrétaire général permanent du RPG arc-en-ciel à Kankan, pour lui cette décision de reporter les festivités du 02 octobre à Kankan au mois de décembre, est une nécessité pour permettre à l’Etat de tenir sa promesse vis-à-vis des citoyens de Kankan.

« La phase de réhabilitation, des infrastructures a pris assez de temps, vue la vétusté dans laquelle, elles se trouvaient toutes. Mais grâce à la volonté du chef de l’Etat, ces travaux sont pratiquement finis, mais ce qui reste, c’est l’équipement. Et on ne peut pas inaugurer des infrastructures non équipées ».

Cependant plus d’un habitant de Nabaya, a du mal à croire en cette nouvelle date annoncée par le président Alpha Condé, c’est le cas d’Aminata Cissé, vendeuse de friperie au marché Sogbè, pour elle, ça fait trois fois que le président reporte cette fête et rien ne garantit que tout serait prêt d’ici deux mois pour la tenue des festivités à Kankan.

« On ne sait pas si c’est à cause du manque de financement. Mais c’est à lui de donner des explications. En tout cas il dit le mois de décembre encore, on va voir. Mais vue qu’il faut équiper toutes ces infrastructures rénovées, et créer à Kankan, un cadre de vie approprié pour la réception des chefs d’Etats qui doivent venir, comme on l’a entendu dire M. le préfet, alors on attend de voir ».

Les partisans de l’opposition eux aussi, ne sont pas du tout tendre avec ce report annoncé par le premier magistrat de la république. Ils voient en ce nouveau report, une faiblesse de l’Etat qui s’obstinerait à toujours miser sur une mesure trop exagérée « le report » pour priver des honnêtes citoyens de bénéficier des infrastructures qui les reviennent de droit.

Selon Alpha Nongon Camara, professeur des relations internationales à l’université Julius Nyerere de Kankan et coordinateur régional du PEDN (Parti de l’Espoir pour le Développement National). On ne reporte une fête d’indépendance, que quand on est en face d’un phénomène épidémiologique, comme dans le cas de Mamou en 2014 ou d’une guerre, à moins de vouloir salir la mémoire des pionniers de cette indépendance, après tout ce qu’ils ont fait pour que cette date soit considérée comme sacrée.

Enfin, parmi de nombreuses personnes mécontentes face à cet autre report, figurent des commerçants du grand marché ‘’Lofèba’’ situer au centre ville de Kankan.

Ces derniers ont délocalisé de cette enceinte depuis le début des travaux de réhabilitation en 2014 des infrastructures de l’indépendance et ils ne cessent de revendiquer, auprès des autorités locales qu’on leur laisse retourner à leurs places initiales.