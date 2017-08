Kankan : Ousmane Kaba, Majestueusement reçu dans le terroir du général Sékouba Konaté !

Le leader du PADES, parti des démocrates pour l’espoir, Dr Ousmane Kaba, a été reçu ce jeudi dans l’allégresse dans le Tronc profond pour la poursuite de sa tournée nationale dans le Mandé.

Une visite qui l’a amené très exactement dans le district de Sanah, sous préfecture de Tintiououlen situé à une vingtaine de kilomètre du centre ville de Kankan.

Après l’avoir réservé un accueil chaleureux, les habitants de cette modeste circonscription, à laquelle appartient l’ex président de la transition guinéenne, le générale Sékouba Konaté, n’ont pas manqué d’exprimer leur satisfaction par rapport à cette visite du PADES dans leur localité.

S’exprimant au nom des femmes de la localité, Sira Konaté, a fait savoir que les habitants de ce village Sanah sont très déçus du régime d’Alpha Condé et fondent désormais leur espoir sur le Dr. Ousmane Kaba.

En outre, Bangaly Traoré, célèbre cultivateur du terroir, a invité ses compères à soutenir le PADES du Dr Ousmane Kaba. Car il se dit être convaincu que : « loin du président Alpha Condé, le Dr. Ousmane Kaba, est tout simplement pragmatique et ne trompe jamais ».

« J’ai expédié gracieusement une centaine de sac de riz au président. En retour, au lieu de m’encourager pour développer mon activité, il n’a rien fait du tout. Pourtant Ousmane Kaba, bien qu’il n’est rien reçu de ma part, a compris mon geste et m’a outiller à hauteur de cent millions pour développer mon activité. C’est pourquoi, sans aucune forme de démagogie, tous les cultivateurs ont intérêt à se ranger derrière lui ». a-t-il noté dans son intervention.

Pour sa part, le n°1 du PADES, avant de présenter sa nouvelle formation politique, remerciera ses hôtes et rendra un hommage à l’ex président Sékouba Konaté natif de cette région du Tronc et qui a fait selon lui, un acte de bravoure et de patriotisme en cédant le pouvoir au terme d’une élection démocratique alors que d’autres sont tentés de s’en accrocher.

« J’ai aussi accepté de venir à Sanah, pour rendre hommage à l’action du général Sékouba Konaté, qui a eu le courage et le mérite de ne pas se laisser emporter par l’envie boulimique du pouvoir. Les gens sont aujourd’hui prêts à tout pour le pouvoir. Donc avoir un homme qui dans l’intérêt de la démocratie et du peuple guinéen, accepte de céder ce pouvoir et de partir en paix y’a vraiment de quoi rendre un hommage».

Enfin, il faut préciser que cette tournée du Dr Ousmane Kaba dans les différentes localités de la Haute Guinée, fait actuellement la une des débats à Kankan.

CHEICK-SEKOU BERTHE, CORRESPONDANTwww.kababachir.com à Kankan.