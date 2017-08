Kankan : Le Milo FC rentre  en fanfare après s’être offert une place en Ligue 1 !

Ça y est ! Ils sont là ! L’équipe du Milo FC de Kankan, a fait une entrée triomphale ce jeudi 10 août 2017, dans le Nabaya, sous les ovations de plusieurs milliers de supporters venue à sa rencontre.

Cette rentrée fait suite à une saison bien remplis avec à la clé une place assurée dans le championnat de première division guinéenne, la saison prochaine.

Ce pari d’accéder à la première division du football guinéen, était un pari qui n’était pas gagné d’avance.

Il a fallu, pour les jeunes de Sory Doumbouya dit Sorel, allé s’imposer à l’extérieure à deux reprises pour s’assurer cette place au sein de l’élite du football guinéen.

C’est pourquoi l’entraineur de cette équipe, Moussa Koria Condé très heureux mise d désormais sur le maintien en ligue 1, la saison prochaine. « On s’est battu corps et âme pour accéder au plus haut niveau du football guinéen. Aujourd’hui je suis très fièr de mes poulains. La deuxième division ne nous convient plus. Donc notre prochaine mission, la saison prochaine, ne sera autre chose que nous maintenir dans cette cour des grands ».

Aussi, pour Sory Doumbouya président du Milo FC de Kankan, cette belle performance ne peut que l’encourager à mettre davantage le paquet pour la saison prochaine. « Avec cette belle performance, on n’hésitera plus à mettre tout en œuvre pour accompagner cette équipe en Ligue 1. On sait bien qu’il y’aura des dinosaures comme le Horoya AC, le Hafia et même AS Kaloum, mais avec le soutien de toute une préfecture, rien ne nous sera impossible ». promet-il.

Enfin il faut retenir que le Milo FC de Kankan retrouve la première division guinéenne, 9 ans après l’avoir quitté.

CHEICK-SEKOU BERTHE, CORRESPONDANT www.kababachir.com à Kankan.