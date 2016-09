Kankan : L’hôpital régional vient d’être  doté d’une première chambre froide !

L’inauguration de cette chambre froide mortuaire composée de cinq (5) compartiments dont deux salles de lavage de corps, une salle de chambre froide avec 6 battants, une salle d’exposition, un bureau pour le personnel, un magasin, une chambre pour le gardien et deux latrines a eu lieu ce samedi 17 septembre 2016, dans l’enceinte de l’hôpital régional de Kankan en présence du préfet Aziz Diop, et des députés Ousmane Kaba et Sékouba Konaté ainsi que plusieurs autres responsables territoriaux et administratifs de la localité.

A l’origine de cet acte, un groupe de classe d’âge communément nommé, Sèdè Doudiaya numéro 4. Selon la porte parole des organisations des Sèdès (classes d’âge) Yakouba Kaba, le coût de réalisation de cette infrastructure, s’élève à 294.648.872 GNF et est en parti investi par Pauline Bakony directrice de la SOGUIMAP.

Représentant aussi à cette cérémonie d’inauguration, le gouverneur de région Nawa Damey, récemment nommé par décret présidentiel, secrétaire général au ministère de la sécurité et de la protection civile, le préfet Aziz Diop ne manquera pas de remercier cette organisation pour leur participation à l’édification de la région.

Enfin, il faut préciser que cette cérémonie s’est clôturée par une séance de lecture du saint coran et de bénédiction par le grand imam de Kankan, Karamô Bangaly Kaba.

CHEICK SEKOU BERTHE, correspondant www.kababachir.com à Kankan