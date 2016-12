Kankan : La fête de Noël se prépare mais les temps sont difficiles !

C’est le réveillon de Noël, aujourd’hui les fidèles chrétiens de Kankan à l’instar de leurs coreligionnaires du monde s’apprêtent à célébrer dimanche la naissance du fils à Marie.

A la cathédrale notre dame de la victoire et de la paix de Kankan, l’heure est aux préparatifs de la fête de noël. Les murs de la paroisse ont été rénovés par des coups de peinture et la cour a été soigneusement nettoyée par quelques fidèles ce matin.

C’est dans ce cadre que Mon père Antoine Tonguiano, curé dans cette maison de Dieu, s’est adressé à toute la population en général et en particulier à tous les chrétiens, de prier pour la paix et la cohésion sociale entre toutes les composantes de la nation Guinéenne.

Et puis en dehors de cette paroisse, certaines fidèles chrétiennes à l’image de Mme Koïvoguy, se font belle malgré la cherté de la vie et espèrent fêter avec leurs familles demain dans la santé, l’entente et la bonne humeur.

Betty Kodjo, étudiante à Kankan, ne partage pas la foi chrétienne, mais accompagne son ami pour la célébration de la fête. Selon elle, « le fait de ne pas appartenir à cette foi, ne veut pas dire qu’il faut la rejeter au contraire on doit sympathiser avec nos frères et sœurs Chrétiens dans la joie comme dans le malheur ».

Et puis, c’est le mécontentement du côté des commerçants d’habits prêt- à- porter, à l’image de Mamadou Barry au centre commerciale ‘’Doumbouya‘’ de Kankan en cette veille de noël. Ce jeune commerçant ampute le manque de clients à la cherté de la vie qui prédomine à tous les niveaux dans la cité, d’après lui.

Enfin, notons que cette fête marquant la naissance du Christ, tient sa grande réputation de par le monde entier aux symboliques cadeaux qu’on offre aux enfants.

CHEICK SEKOU BERTHE, correspondant www.kababachir.com à Kankan