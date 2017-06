Kankan : Les épreuves de l’examen d’entrée en 7ème Année ont officielle démarré !

Les épreuves de l’examen national d’entrée en septième Année session 2017 ont bien démarrés dans la région administrative de Kankan, ce lundi 19 juin 2017.

C’est l’école primaire Kabada 1 dans la commune urbaine de Kankan, qui a servi de cadre pour le lancement officiel du premier sujet en présence d’une délégation gouvernementale et des autorités régionales et préfectorale de Kankan.

Selon les statistiques de l’inspection régionale et de la direction préfectorale de l’éducation, cette année, ils sont plus de vingt milles candidats dont 8075 filles pour toute la région administrative de Kankan et 8486 dont 3037 filles pour la seule préfecture de Kankan au compte de cet examen national.

Après avoir procédé au lancement officiel de la toute première épreuve dans le centre de l’école primaire Kabada 1 regroupant un totale de 265 candidats dont 137 filles, la ministre de l’action sociale, de la promotion féminine et de l’enfance Sanaba Kaba, au nom du gouvernement guinéen, a félicité l’encadrement et invité les surveillants à privilégier un climat de quiétude tout en sortant pas de leur statut d’observateur impartiale tout au long de ces trois jours d’évaluation.

« Les encadreurs sont les premiers à favoriser la réussite d’un examen, pour autant, ils ne doivent pas être sujets de panique pour les enfants, ils doivent rassurer les enfants » a-t-elle défendu.

Avant de quitter ce centre, elle a aussi demandé aux autorités de la place, de bien veiller à la bonne marche de ces épreuves à Kankan.

Enfin, il est à préciser que le ministre de l’enseignement pré universitaire Ibrahima Kalil Konaté est attendu à Kankan avant la fin de ces trois jours d’évaluation nationale !

