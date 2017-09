Kankan en deuil : L’érudit EL Hadj Ahmadou Chérif, s’en est allé à jamais !

L’érudit et secrétaire général de le ligue islamique régionale de Kankan, El Hadj Hamadou Chérif, n’es plus !

Il a tiré sa révérence ce lundi 11 septembre 2017 aux environs de 12 heures GMT dans sa résidence privée.

Âgé de 87 ans, l’homme semblait être de plus en plus faible ces dernières années.

Voici in extenso, la déclaration circonstancielle du préfet de Kankan Aziz Diop.

« Au nom du ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation, général Bouréma Condé, nous avons le profond regret d’annoncer le décès de notre Papa, notre grand père, de notre grand érudit, Feu El Hadj Ahmadou Chérif.

Décès survenu ce lundi 11 septembre 2017, dans les bandes de 12 heures. Nous présentons toutes nos condoléance à la famille épeurée, aux notables de Kankan, à la ligue islamique régionale et aux citoyens de Kankan.

Le président de la république, informé, m’a mandaté pour venir dire aussi que c’est son père qu’il a perdu, et que le gouvernement prendra toute les dispositions nécessaires pour que l’enterrement et les funérailles ne fassent dans les règles de l’art, avec la dignité, la personnalité et les honneurs, qui doivent accompagner notre feu érudit dans sa dernière demeure.

Que l’âme de notre érudit repose en paix ».

A rappeler que les funérailles auront lieux ce jeudi 14 septembre à Kankan.

CHEICK-SEKOU BERTHE, Correspondant www.kababachir.com à Kankan.