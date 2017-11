Kankan: Le coup d’envoi de la Semaine Nationale de la Citoyenneté et la Paix!

Le lancement officiel de la Semaine Nationale de la Citoyenneté et la Paix a eu lieu à Kankan ce mercredi 1er Novembre 2017, dans la salle polyvalente Ho-Chi-Min et placé sous le président d’honneur, du Gouverneur de Région Général Mohamed Gharé accompagné par plusieurs les autorités communales de ladite région.

Instituée depuis le 28 juillet 2016, la semaine nationale de la citoyenneté et la paix (SENACIP) est désormais une loi en république de guinée. En sa deuxième phase de célébration, elle ambitionne un fondement noble du développement de notre pays. Dorénavant, le peuple de guinée célébrera du 1er au 07 Novembre de chaque année, cette semaine nationale dédiée à la promotion de la citoyenneté et de la paix.

Cette année, le thème retenu par la SENACIP est le « citoyen dans la construction de la nation » et pour slogan « un peuple, une volonté, une nation ». Un thème régulateur de la situation du pays, a été choisi dans but de rappeler à tous les citoyens, individuellement et collectivement, l’importance liée à cette problématique dans le processus de développement de la guinée.

A l’occasion cette deuxième célébration, plusieurs activités sont prévues dans commune urbaine de Kankan notamment les causeries interpersonnelles, les conseils éducatifs, les focus groupes, les conférences débats ainsi que des rencontres sportives sont entre autres les principales actions à réaliser.

Le Général Mohamed Gharé, Gouverneur de la région Administrative de Kankan, après avoir rappelé aux uns et aux autres sur la responsabilité citoyenne, invite le ministre unité nationale et de la citoyenneté à mettre des actions pour une renaissance nationale digne et démocratique « Cette semaine de la citoyenneté doit contribuer à noué des réflexions autour des débats pour des questions qui nous tous à cœur. Je demande également au ministre de l’enseignement pré-universitaire d’introduire dans le programme, l’enseignement de la citoyenneté».

Interroger sur le choix du thème, Siba Toupou Directeur national de la citoyenneté et coordinateur régional du projet précise« Nous voulons à travers cette thématique, passer de l’ethnie à la nation. Ce que nous cherchons, c’est comment faire passer ce vivre ensemble dans notre pays» précise-il!

En fin, retenons que cette semaine nationale de la citoyenneté et la paix s’entendre du 1er au Novembre 2017 sur toute l’entendu territoire national, et touchera toutes couches impliquées dans le processus de maintien de paix en guinée.

El hadj Fodé Soumah, correspondant Kababachir.com à Kankan