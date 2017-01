Kankan : Les citoyens formulent leurs vœux pour la nouvelle année 2017

Depuis quelques heures, nous sommes dans la nouvelle année 2017. A cette occasion, le préfet Aziz Diop et plusieurs citoyens de la ville de Kankan ont ce matin, profité, de ces tous premiers instants de l’année 2017 pour formuler leurs vœux de bonheur, de prospérité et surtout de paix pour la ville de Nabaya.

Le préfet Aziz Diop, en sa qualité de premier magistrat de la préfecture, n’a pas manqué tout d’abord de souhaiter le meilleur à la population de Kankan, en cette année 2017 et de défendre le bilan 2016 du président de la république à Kankan qui selon lui aurait « fait asseoir les bases d’un développement durable à Kankan et partout en Guinée ».

Les citoyens de la ville quant à eux, à l’image de Me Moussa Keita avec sérénité et enthousiasme, souhaite aussi du bonheur et mettent surtout un accent particulier sur la paix, la quiétude sociale et l’esprit citoyen. « Que personne ne se rende justice en 2017 puisque, c’est ce qui fait actuellement le plus grand défaut dans la région ». Sur la même lancée, Monsieur Sékou Fofana, enseignant chercheur à l’université de Kankan, sollicite et surtout de l’Etat des actions concrètes et moins de promesse. « Je prie Dieu pour qu’il amène nos dirigeants à s’occuper du quotidien de la population et non des leurs ».

Bonne et Heureuse année 2017 à toutes et tous !

CHEICK SEKOU BERTHE, correspondant www.kababachir.com à Kankan.