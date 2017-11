Kankan : Cinq conférences débat successivement organisées par la SENACIP

La Semaine Nationale de la Citoyenneté et la Paix poursuit ses activités dans une grande ferveur dans la commune urbaine de Kankan.

En cette troisième journée de la SNACIP, 5 conférences débats ont été organisées ce vendredi 03 Novembre 2017, l’occasion de cette 2ème édition de la Semaine Nationale de la Citoyenneté et la Paix, dans les (4) grands établissements d’enseignement scolaire et universitaire publics de la ville de Kankan à savoir : le lycée Almamy Samory Touré, le lycée 3 Avril, le lycée Morifindian Diabaté, le lycée Marien Ngouabi et l’université Julius Nyéréré de Kankan.

Dans chacune de ces institutions d’enseignement publics, ce thème « citoyen dans la construction de la nation » a été largement débattu par les différents conférenciers pris pour la circonstance. Au menu de ces débats, plusieurs points ont été abordés notamment, la notion de la citoyenneté, de la nation, la consolidation de la démocratie, la promotion du respect des droits humains ainsi que la sensibilisation sur les valeurs cardinales du pays.

En dépit de ces débats tendus entre autorités administratives et élèves d’une part, d’autre part entre étudiants et conférenciers, ces conférences animées dans ces milieux intellectuels, ont connu une forte mobilisation des élèves et étudiants de ces établissements publics de Kankan.

C’est le cas de l’université Julius Nyerere de Kankan, où la première conférence a été lancée par le préfet de Kankan Aziz Diop accompagné par plusieurs cadres éducatifs de la commune urbaine. Là, le conférencier Alphonse Youmbouno, Directeur Préfectoral de la société civile de Kankan et conférencier est longuement revenu sur le concept citoyen avant d’exhorter les uns et les autres au respect aux droits humains et à l’acceptation de l’autre « les citoyens doivent avoir le même regard vers la nation, c’est qui nous est commun ».

A en croire aux dispositifs mis en place le département en charge pour réussite cet événement, le constat est de même partout dans les quatre 4 autres écoles nous avons sillonné, l’ambiance était de festive.

En bref, précisons que cette 3ème journée s’est déroulée dans un climat de convivialité et de fraternité. Un autre événement est prévu par la SNACIP demain dans la ville de Kankan.