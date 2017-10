Kankan : C’est parti pour la Campagne de vaccination contre la poliomyélite !

La campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite a été lancée ce vendredi 27 octobre 2017, dans la commune urbaine de Kankan par les autorités sanitaires en présence des cadres régionaux, préfectoraux, communaux ainsi que les partenaires au développement.

C’est le centre de santé Salamani qui a servi de cadre à ce lancement officiel. Pour cette année, la campagne de vaccination coïncide à la célébration de la journée internationale de lutte contre la poliomyélite et placée sous le slogan » la vaccination est un droit pour les enfants et non et devoir ».

Du 27 au 30 octobre 2017, cette campagne de vaccination s’entendra sur trois (3) jours et touchera toutes les zones concernées de la ville de Kankan ainsi que les sous-préfectures environnantes. C’est le troisième passage de vaccination contre la polio au compte de cette année 2017 et concerne uniquement les enfants de 0 à 59 mois.

Après avoir loué les efforts du gouvernement guinéen et ses partenaires d’appui dans le cadre de la protection des enfants et leur santé, Sayon Sidibé, responsable chargé de la communication près de la Direction Préfectorale de la Santé de Kankan affiche les ambitions de son département « l’objectif assigné par la DPS de Kankan, est d’attendre les 100% des enfants concernés par cette campagne de vaccination. Et qu’après, qu’on ne parle plus d’enfant non vaccinés. C’est pourquoi, nous avons adopté la stratégie porte à porte c’est-à-dire nos équipes vont passer dans les concessions et dans les ménages pour vacciner les enfants dont l’âge varie entre 0 à 59 mois ».

Pour sa part, Dr Oualé Soropogui, chef de centre de santé Salamani, salut le comportement citoyen des populations de Kankan pour leur collaboration « avant, il y’avait beaucoup de résistance des communautés, mais aujourd’hui on se réjouit de leur comportement citoyens, nos agents sont bien accueilli par les ménages» A-t-il souligné!

A en croire cette nouvelle stratégie adoptée par les autorités sanitaires, dans le cadre la de lutte contre la poliomyélite, la Direction Préfectorale de Santé de Kankan dispose 41 équipes reparties dans sept (7) quartiers dont 28 secteurs pour la commune urbaine de Kankan.

En fin, il faut rappeler que deux cas de maladie poliomyélite ont été signalés dans la ville de Kankan en 2015.

El hadj Fodé SOUMAH, correspondant www.kababachir.com à Kankan