Kankan : Le centre météorologique de la région n’en est pas un !

Le centre de service météorologique de la région administrative de Kankan se trouve actuellement dans un état de délabrement poussé et fait face à d’énormes difficultés qui entravent actuellement son bon fonctionnement dont le manque total des équipements modernes et de pointe. Le Chef dudit service accuse les autorités à tous les niveaux.

Selon le directeur régional du service, Amara Camara, âgé de plus d’une soixantaine d’années et en poste depuis plus de vingt et un ans, le pire dans cette affaire, est l’indifférence des autorités tant à l’échelle locale que nationale.

Il dit je cite « Aucune autorité ne nous rend visite, on est complètement oublié. En 2015, j’ai fais un écrit au gouverneur pour attirer son attention sur le fait, je n’ai jamais rien vu venir. Aujourd’hui, je peux dire que ni le département, ni la direction nationale ne s’intéressent à notre service ».

Et puis, le doyen Amara Camara, ne désespère pas pour autant. Il termine son intervention en lançant un SOS aux personnes de bonne volonté, aux gouvernants et aux ONG pour la relance des travaux de cette station. Car, ajoute-t-il, « sans la météo, aucune planification n’est viable ».

En outre, il a précise aussi avoir eu la promesse d’une mission gouvernementale en 2015 qui lui aurait garanti que cette station serait réhabilitée avant les festivités du 02 octobre prévues à Kankan pour « on ne sait plus quand ». Toutefois espérons de voir.

CHEICK SEKOU BERTHE, correspondant www.kababachir.com à Kankan