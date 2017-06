Kankan : Aucun cas de fraude signalée lors des épreuves d’entrée en 7ème Année !

Les épreuves de l’examen d’entrée en 7ème année session 2016-2017 ont pris fin ce mercredi sur toute l’étendue du territoire Nationale.

A Kankan, après les trois jours d’évaluations nationales, aucun cas de fraude n’a été signalé. Après avoir sillonné plusieurs centre d’examen de la localité en compagnie du Ministre de l’enseignement Pré-universitaire et de l’alphabétisation, Ibrahima Khalil Konaté , Saramoudou Kourouma, Directeur préfectoral de l’éducation de Kankan, s’en félicite et salut l’implication de tous, notamment celle du ministre pour la bonne marche de cet examen.

« Franchement à Kankan, nous osons dire qu’il y a pas eu de fraude. Pour cela il faut féliciter tous les élèves, car aucun élève n’a été pris avec un bout de papier, aucun surveillant non plus n’a été en dérogation. Tous les organisateurs et les autorités à tous les niveau, franchement chacun s’est bien acquitté de son rôle ». déclare t-il.

Et puis, à propos de la correction des copies de cet examen décentralisé au niveau de son service Préfectoral et de l’éventuelle proclamation des résultats, il prévient que seuls les instituteurs en charge des classes de la 6ème année seront permis de faire la correction et que normalement les résultats doivent être connus au plus tard dans deux semaines.

Enfin, notons que le lancement des premières épreuves de l’examen du Brevet d’Etude de premier Cycle (BEPC) est prévu pour le lundi prochain.

CHEICK SEKOU BERTHE, correspondant www.kababachir.com à Kankan