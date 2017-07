Kankan : La caisse locale du crédit rural fait le point budgétaire de l’année écoulée

La caisse locale du crédit rural de Kankan a organisé dans ses locaux, ce mercredi 12 juillet 2017, une manifestation de réjouissance pour honorer son assemblée générale ordinaire (AGO).

L’occasion a été mise à profil par les responsables de ladite caisse pour faire le point budgétaire de cette organisation financière au compte de l’année écoulée.

Pour une dépense d’un milliard deux cents millions de francs guinéen, cette institution d’épargne d’emprunt et de transfert d’argent, a pu mobiliser selon Doumbouya Amadou, le chargé de gestion jusqu’à deux milliards six cents millions de francs guinéen.

Soit un chiffre d’affaire s’élevant à hauteur de trois cents quarante sept millions de nos francs.

Ce résultat positif s’explique selon le gestionnaire en chef du crédit rural de Kankan, par la confiance de ses clients et la crédibilité des ses collaborateurs.

A en croire M. Doumbouya, le crédit rural possède 20 caisses à l’image de celle de Kankan. Mais certaines d’entre elles sont déficitaires.

« Alors c’est pour cela que nous avons organisé cette réception dans nos locaux pour rendre compte et remercier comme il se devait tous nos clients ainsi que nos collaborateurs ». a-t-il précisé.

Pour la prochaine année budgétaire, en plus de l’ouverture d’un nouveau service qui sera consacré aux tontines, il annonce qu’une enveloppe de six milliards deux cents millions de francs sera mise à la disposition des commerçants, des agriculteurs et des fonctionnaires à condition qu’ils soient jugés aptes de rembourser après.

A noter que cette institution financière existe dans la localité de Kankan, depuis 2004.

CHEICK SEKOU BERTHE, correspondant www.kababachir.com à Kankan