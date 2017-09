Kankan : Alpha Condé muet à  la Cérémonie d’inhumation de l’Erudit El Hadj Ahmadou Chérif !

Les obsèques de l’érudit, de la ville de Kankan, El Hadj Hamadou Chérif, ont eu lieu ce jeudi 14 septembre 2017 dans l’enceinte de la grande mosquée.

Elles ont été marquées par la présence de plusieurs hautes personnalités politiques, administratives et religieuses du pays.

Présent à la cérémonie des obsèques, le chef de l’Etat, Alpha Condé était accompagné par plusieurs de ses ministres à savoir, le ministre de l’Administration, du territoire et de la Décentralisation, Bouréma Condé, le ministre de la Justice Me Cheick Sacko, celui de l’Education, Ibrahima Kalil Konaté ainsi que Kassory Fofana et Ousmane Bah.

Aussi venus de partout en Guinée et dans les quatre coins du monde, toutes les délégations ont tenu à exprimer, leurs messages de condoléance à la famille éplorée au cours de cette cérémonie funèbre.

D’André Mamady Touré, fils du feu président Hamed Sékou Touré, au Dr Ousmane Kaba président du PADES (Parti des démocrates pour l’Espoir) en passant par Alpha Hamadou Bailo, et Sekouna Camara, respectivement messagers de la grande coordination du Fouta Djalon et de la Basse-côte, on parle d’une perte énorme et on prie pour le repos de l’âme de l’illustre disparu.

On retient aussi et surtout, un homme de savoir, un homme de sagesse et un grand réconciliateur.

Mais l’aspect curieux de cette journée funèbre à Kankan, c’est le silence du Chef de l’Etat Alpha Condé, qui comme un étranger s’est fait entendre à chaque fois que cela était nécessaire que par la voix du ministre de l’Administration, du territoire et de la Décentralisation, le Général Bourera Condé.

C’est d’ailleurs lui qui annoncera, dans son intervention la lourde contribution de 100. 000.000 GNF du président pour l’organisation de ces obsèques.

Quelques heures après son arrivée, il demandera aussitôt, pour des raisons de calendrier chargé, le chemin de retour à Conakry où il devait s’entretenir avec quelques diplomates.

A préciser que c’est finalement aux environs de 16 heures que le feu El Hadj Hamadou Chérif à enfin rejoint sa dernière demeure. Prières pour le repos de son âme Amen !

Cheick Berthé, correspondant Kababachir.com à Kankan