Kankan : Un accident de la circulation fait deux morts et un blessé !

Un accident de la circulation est survenu entre deux motards dans l’après-midi de ce samedi 05 août 2017, dans le quartier briqueterie à quelques mètres du camp de la troisième région militaire de Kankan et a eu comme conséquence, deux morts et un blessé léger.

D’après les différents témoignages recueillis, l’ivresse et l’excès de vitesse de l’un des conducteurs de moto seraient à l’origine du drame.

Sur le lieu de l’accident, quelques heures après les faits, les différent récits des témoins, concourent à dire que c’est l’un des conducteur sous l’effet de l’alcool, en pleine vitesse, qui aurait percuté un jeune chauffeur de Taxi-moto dénommé Dunos bien connu dans le secteur.

Jean Fara Ouamouno et Saa Tiendo Sandouno, après avoir assisté au déroulement des faits nous raconte.

« L’accident s’est déroulé, hier dans les environs de 14 heures, entres notre ami Dunos, qui se débrouille sur sa moto, il devait accompagner une cliente au marché, et c’est en ce moment que l’autre qui avait bu et qui était ivre sur sa moto venait à tout allure. Voulant à tout prix dépasser un véhicule qui lui devançait, il a finit par heurté violement Dunos et son passager ».

Toujours selon les témoins, la mort du conducteur en état d’ivresse est survenue sur place après la collision. Aussitôt évacué vers l’hôpital régional de Kankan, le jeune Dunos lui aussi finira par succomber à ses blessures quelques heures plus tard.

Attristés par la nouvelle, les amis du jeune Saa Dunos Ifono, formulent des bénédictions pour le repos apaisé de son âme.

A savoir que la troisième victime, la femme qui se trouvait au dos du jeune taximètre, s’en est sortie indemne de la tragédie, avec juste des égratignures au niveau des pieds.

Cheick Berthé, correspondant régional Kababachir.com à Kankan