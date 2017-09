Kankan: 50 cadres et élus locaux à l’école du leadership !

A la Bibliothèque de l’Universitaire de Kankan (BUK), s’est ouverte lundi 25 septembre 2017, une session de formation des cadres et des élus locaux des régions administratives de Kankan, de Mamou et de la préfecture de Dabola, portant sur le thème du leadership. Elle est organisée par le ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation, en collaboration avec le PACV (programme d’appui aux collectivités villageoises), sous financement de l’Agence Française pour le Développement (AFD).

Cette session de formation qui va durer quatre jours à Kankan, vise à renforcer les capacités en techniques de développement du leadership, des différents participants, qui sont, pour la pluparts, secrétaires généraux des collectivités décentralisées, directeurs des microréalisations, secrétaires chargés d’organisation des collectivités, membres de la société civile et agents de développement locaux, au sein des différentes préfectures conviées.

Elle est mis en œuvre à Kankan, par une équipe du Centre Nationale de Formation et de Perfectionnement des Cadres et Elus (CNFPCE) venus de Sérédou, localité située dans la région administrative de N’zérékoré.

Mohamed Lamine Kabba, Directeur Général adjoint dudit centre à Sérédou, explique le fondement de cet atelier de formation.

« Nous entendons à travers cette initiative former nos formateurs c’est-à-dire, les cadres de nos services décentralisés, afin que ces dernier, à leurs tours, puissent répandre le contenu pédagogique à leur subalternes ».

Justement parlant du contenus pédagogiques de cette formation, Sylla Issiaga, formateur, en service à la direction nationale de la décentralisation, rattaché au ministère de l’administration, du territoire et de décentralisation, assure, qu’il sera question durant ces quartes jours de formation, d’adopter la démarche brainstorming pour éplucher, le concept du ‘’leadership’’, le rôle et de la responsabilité des acteurs locaux dans le processus de la décentralisation, de la gouvernance locale et les techniques de communications à l’interne des différentes structures.

Dans son discours d’accueille, le préfet de Kankan, Aziz Diop après avoir souhaité la bienvenue aux différents participants surtout, ceux de la région administrative de Mamou et de la préfecture de Dabola, a salué la tenue de cette formation en leadership.

Un concept autours duquel, gravitent, selon lui plusieurs principes fondamentaux à savoir, le principe de responsabilité, de disponibilité, d’imputabilité, de recevabilité et d’anticipation.

« Ce sont des notion qui certes, vous seront largement détaillés par le formateur. Mais pour ma part, je vous invite à les appropriés et en faire bon usage pour le bonheur des populations locales de la Guinée », a-t-il accentué.

A noter que l’honneur est revenu au directeur de cabinet du gouverneur de Kankan, Almamy Simbali Camara de procéder au nom du gouverneur de région, Général Mohamed Gharé, au lancement de ce présent atelier de formation qui doit prendre fin ce jeudi 28 septembre 2017.

