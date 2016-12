Kankan : La 1ère Dame Hadja Djènè Kaba Condé fait son don de fin d’année aux foyers sociaux.

La première Dame de la république Hadja Djènè Kaba Condé par le biais de sa fondation a fait ce jeudi 29 décembre 2016, un don en matériels didactiques et en jouets à 5 foyers sociaux de la ville de Kankan. La cérémonie de remise s’est déroulée dans l’enceinte de la résidence du préfet de Kankan en présence de nombreux responsables administratifs et des représentants des différents foyers sociaux de la ville.

Ce don de la première Dame était composé en tout de 50 poubelles, 10 cartons de cahiers, 10 autres de craies et des jouets tels que des ballons de foot pour les garçons et des poupées pour les fillettes.

Au nombre des bénéficiaires, en plus des centre pour enfants handicapés à l’image de ceux de Tawakaltou et de Maldia, il y avait aussi l’orphelinat du quartier gare, celui de l’Agence des Musulmans d’Afrique (AMA) et le Village d’enfants SOS.

Selon Mamoudou Tounkara, chef d’antenne de la fondation Prosmi à Kankan, ce don de la première dame aux enfants défavorisés de Kankan dénote sa volonté ferme à lutter contre la discrimination et contre la marginalisation des nécessiteux partout dans le pays.

Le préfet de Kankan, Aziz Diop après avoir solennellement participé à cette remise de don, s’estime satisfait et encourage la première dame à multiplier ses actions au profit du bien être des plus petits.

Aussi Djassa Cissé, élève en classe de terminal au centre d’éducation et d’instruction des enfants handicapés de Tawakaltou, a lancé un vibrant remerciement à Hadja Djènè Kaba Condé et sa fondation.

Enfin, précisons aussi que cette cérémonie a pris fin par un partage équitable des biens aux ayants droits.

CHEICK SEKOU BERTHE, correspondant www.kababachir.com à Kankan