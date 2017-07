Kankan : Le 11 préfectoral s’impose 2-0 en huitième de finale de la coupe nationale !

Le Milo FC de Kankan a battu l’ASFAG ce dimanche 9 juillet 2017 sur le terrain du centre professionnel Hooch-Chi-min dans le cadre des 16ème de final de la 58ème édition de la coupe nationale sur le score de 2 buts à 0.

Avec un stade plein à craquer et voué à sa cause, l’équipe emblématique de Kankan est parvenue à transpercer la défense de cette formation de l’ASFAG, troisième du classement de la première division guinéenne, à deux reprises pour s’offrit cette belle victoire.

Bamfa Bangoura, deuxième capitaine du Milo FC, après le match se dira être dans les nuages. Pour lui il n’était pas du tout évident de battre cette équipe qui partage actuellement les premières marches de la complétion la plus rude au niveau nationale dans cette discipline.

Mais pour son entraineur Moussa Koria Condé, le rêve est encore grand. Il faut que le Milo, deuxième de la deuxième division du championnat guinéen, parvienne à gagner les deux matches qui lui reste à jouer dans cet autre compétition afin de décrocher son ticket pour la première division de ce championnat national.

Entre désolation et frustration, Hamidou Camara entraineur du Syli national des moins 17 ans et de l’ASFAG félicite l’équipe adverse. Et encourage le Milo à multiplier ses efforts pour rendre le football Guinéen très compétitif.

Enfin, après cette belle performance, le 11 préfectorale de Kankan, entend continuer à faire plaisir à ses milliers de supporters.

CHEICK SEKOU BERTHE, correspondant www.kababachir.com à Kankan.