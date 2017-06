Kagbélèn : Un risque de manifestation plane contre l’usine  »Diamond Cément »

Un mouvement de protestation des populations riveraines plane contre l’usine de Ciment ‘’Diamond Cément’’ sise au quartier Kagbélén dans la préfecture de Dubréka.

Et pour cause, apprend-on de bonnes sources, les populations riveraines sont très remontées contre les promesses non tenues lors de l’implantation de cette usine, dont l’activité n’est pas sans conséquence pour l’environnement. Cette zone industrielle située dans la périphérie de la capitale est fortement polluée. En plus, les promesses non tenues d’emplois, de construction des infrastructures de base (mosquée, centre de santé, école), au profit de la communauté, sont entre autres des ingrédients qui suscitent la colère des populations riveraines.

Selon une source proche du département en charge de l’Industrie, des PME et la promotion du secteur privé, qui s’est confiée à Kababachir.com, les populations de cette localité ont déjà adressé un courrier au ministère de l’Environnement, qui a été transmis au département en charge de l’Industrie, pour exprimer leur ras le bol.

Face aux promesses non tenues des jeunes de la localité planifient une manifestation contre cette usine, à l’image des récents mouvements de protestation de Boké et Kamsar.

En attendant l’exécution de ces menaces, les autorités semblent prendre très au sérieux cette affaire.

La question a été largement débattue lundi lors d’une réunion du Cabinet au ministère de l’Industrie, des PME et la Promotion du secteur privé.

Affaire à suivre…..

Mariam Diallo, Kababachir.com