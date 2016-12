Justice : Toumba Diakité entendu par le Procureur de Dakar

Selon son avocat, l’ex-aide de camp de Dadis a demandé de ne pas être extradé en Guinée.« M. Diakité a expliqué un certain nombre de raisons qui font qu’aujourd’hui, il souhaite des autorités sénégalaises la possibilité de s’établir ici, en attendant que probablement les personnes avec qui il doit être jugé soient également arrêtées et représentées, explique Me Baba Diop au micro de RFI. Maintenant, la suite du dossier, nous l’attendons. C’est-à-dire qu’il faudrait qu’officiellement les autorités de la République guinéenne puissent formuler leur demande d’extradition et que cette demande soit transmise à la chambre d’accusation pour être étudiée. Maintenant, il faudrait discuter devant la chambre d’accusation si aujourd’hui toutes les conditions sont réunies pour son extradition. »