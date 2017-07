Journée pluvieuse à Conakry : Des dégâts, des inondations et des embouteillages

Des fortes pluies se sont abattues jeudi matin à Conakry causant des dégâts matériels importants. Les rues sont submergées d’eau de même que les quartiers où des cas d’inondation ont été signalés dans divers endroits de la capitale.

Une situation qui a perturbe sérieusement la circulation routière, obligeant certains automobilistes à rebrousser chemin et provoquant des embouteillages terribles sur les principaux axes routiers.

Cette situation alarmante trouve son origine dans la construction anarchique des maisons d’habitation et des routes, parfois sans fossé et loin des normes requises. Il convient de noter également que la présence des ordures, jetées dans les rues de Conakry est l’une des causes de ces inondations.

Dans certains endroits, ce sont des troncs d’arbres qui empêchent pendant de bons moments le passage de certains véhicules et autres moyens de déplacement.

La capitale guinéenne où la gestion des déchets solides constitue un casse-tête pour les autorités, fait ainsi grise mine en cette période de grandes pluies.

Abdoul Wahab Barry, Kababachir.com