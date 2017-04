Journée du paysan en Forêt: Faya Milimono recadre Alpha Condé

Communautariste ou pas, le leader du BL s’invite dans le débat lié au développement de la région forestière. Pour Faya Milimono qui recadre au passage Alpha Condé, il n’est pas question de faire le déplacement sur N’zérékoré pour aller chanter politique.

Extrait: «On dit qu’il vient pour la journée du paysan. Si c’est le cas, en région forestière, le potentiel agricole est très important. Je dirai que la région forestière est un peu le grenier de la Guinée. Si le Professeur Alpha Condé vient avec des propositions pour le paysannat forestier, il sera le bienvenu. Mais, s’il vient comme il l’a tenté ailleurs pour que quelqu’un dans un discours dise que les forestiers veulent un troisième mandat, je viens de donner des recommandations à mon parti d’être à l’avant-garde de la première manifestation contre cela. »

Et le président du Bloc libéral d’ajouter. Avec une bonne dose de menace, parce que selon lui, Alpha Condé sillonne le pays pour extorquer un fameux troisième mandat. Mais, « Mais si Kôrô (le président Alpha Condé, NDLR) ne fait pas attention, il suivra les traces de son ami qu’il n’appelle plus d’ailleurs (Blaise Compaoré NDLR). On n’a dit à Blaise tu as trop duré au pouvoir, il faut terminer ton mandat en cours et partir tranquillement. Il a dit non, il faut réviser la constitution pour me permettre un autre mandat. Tout le monde a parlé mais il n’a pas compris. Le jour que les jeunes se sont révoltés, ils ont dit d’ailleurs ton mandat là prend fin aujourd’hui. Je ne sais même pas dans quel pays il est aujourd’hui. C’est ce qui risque d’arriver à Kôrô Alpha. » Sage prédiction ou annonce de l’oiseau de mauvais augure ? Alpha Condé saura l’apprécier.

Jeanne Fofana, www.kababachir.com