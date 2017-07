Journée mondiale de la population : des challenges à affronter

La célébration en Guinée de la journée mondiale de la population est en cours de préparation. C’est à ce titre que la semaine dernière, Mama Kanny Diallo a informé les membres du Conseil des ministres sur la célébration en Guinée de la Journée Mondiale de la Population.

Cette journée est prévue pour le 11 juillet 2017, à l’instar de la communauté internationale. Selon la ministre, cette journée vise à attirer l’attention des décideurs à tous les niveaux sur l’urgence et l’importance des problèmes de population dans un contexte socio-économique difficile.

Cette année, l’Organisation des Nations Unies a décidé de célébrer cette Journée autour du thème: «Planification familiale: autonomisation des peuples, développement des nations». Le thème choisi déclare la ministre, s’intègre parfaitement dans la feuille de route de la Présidence en exercice de l’Union Africaine de Monsieur le Président de la République et il est en conformité avec l’intérêt primordial que l’Union Africaine porte à la capture du Dividende démographique en investissant dans la Jeunesse. Des projets costauds et bidon qui ne visent que de brasser des milliards au nom d’une jeunesse et d’une couche féminine sans voix, abusée et désabusées qu’elles sont.

De toutes les façons, le conseil a recommandé à Mme le Ministre de mettre l’accent sur la sensibilisation de la population en impliquant des jeunes volontaires, sur les enjeux liés aux questions de population.

Jeanne Fofana, www.kababachir.com