Journée internationale de la femme : on n’en parle !

Le 8 mars 2017 c’est la fête internationale de la femme. A Conakry, la fête se prépare dans sa dimension « Egalité de Genre et Autonomisation des Femmes ». Pour Sanaba Kaba, les Etats doivent porter le bilan de la mise en œuvre des politiques, projets et programmes en faveur des femmes, ainsi que l’apport des différents acteurs et partenaires à l’atteinte des objectifs.

Pour cette année, le thème porte sur « l’Autonomisation Economique des Femmes dans un monde de travail en mutation ». Déjà, en cette année 2017, le processus d’évaluation et d’appréciation de la condition de la Femme s’effectuera lors de la 61ème Session ordinaire, prévue du 13 au 24 mars 2017. La fête du 8 mars sera aussi une occasion selon Sanaba Kaba pour réaffirmer l’engagement du Chef de l’Etat et du gouvernement tout entier en faveur de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des Femmes Guinéennes.

Pour réussir la fête, un budget 1 752 600 000 GNF a été demandé. Ce magot permettra aussi de faciliter le déplacement de la délégation guinéenne à la 61ème Session à New-York.

Jeanne Fofana, www.kababachir.com