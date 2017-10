Journée de l’élevage au Foutah : Alpha Condé annonce une date

La journée de l’élevage pourrait intervenir au mois de décembre au Foutah. C’est une information donnée par Alpha Condé lui-même, évoquant avec des cadres un programme « d’insémination afin d’avoir des bœufs plus gros, mais aussi des vaches qui fournissent beaucoup plus de lait. »

Cette journée sera une occasion de discuter, de poser des diagnostics et de…promettre. On le sait, beaucoup d’affrontements entre les éleveurs et agriculteurs. Des enclos doivent être construits pour éviter la divagation et surtout la destruction des champs.

En annonçant ainsi une date, Alpha Condé fait saliver Saliou Bella et Cie qui faisait croire que des députés étaient contre ce voyage au Fouta. Très vite Ousmane Gaoual Diallo, lui tranche : « Le président aussi prépare son comeback au Fouta. Je pense qu’Alpha Condé a un agenda fondamental. C’est un homme en fin de parcours. Il ne faut pas oublier ça. Et c’est un Chef d’État en exercice qui est libre d’aller partout. »

Le député est allé jusqu’à rappeler que ce n’est pas une campagne électorale. « Toutes les préfectures sont conviées de venir au Fouta, de venir parler de l’élevage et écouter peut être le Chef de l’État sur les propositions qu’il a là-dessus. Ça n’a rien avoir avec la campagne politique même s’il y a toujours des démagogues, des opportunistes qui créent tel ou tel mouvement qui pillent encore les caisses de l’État pour mobiliser. »

Jeanne Fofana, Kababachir.com