La célébration de la Journée africaine de la Fonction publique aura lieu du 21 au 23 juin 2017 à Kigali (Rwanda). La Guinée sera de la partie. C’est une annonce faite par le Ministre de la Fonction publique, au cours d’un conseil de ministres, à Conakry.

Le thème porte sur : ‘‘Enraciner la culture de prestation de services centrée sur les citoyens : Partenariat avec les jeunes pour la transformation de l’Afrique’’. Il sera enrichi par quatre sous-thèmes que sont : Etablir des partenariats avec les jeunes pour bâtir une Fonction Publique réceptive et durable ;Promouvoir la culture du professionnalisme et des valeurs éthiques dans la Fonction Publique Africaine ;Promouvoir l’autonomie et l’autonomisation de la jeunesse africaine pour le développement économique et social ;Tirer parti des compétences en TIC pour une prestation de service de qualité.

Le ministre a rappelé que les commémorations de la Journée africaine de la Fonction publique s’organisent aux niveaux continental et national. A cette présente occasion, poursuit-il, chaque pays doit se faire représenter à Kigali, mais également de commémorer la journée au plan national. Déjà, un protocole d’accord de coopération dans le domaine de la Fonction publique et du Travail a été signé le 13 mai 2016 entre les gouvernements guinéen et Rwandais. C’est ainsi que dans le cadre de la mise en œuvre de ce protocole d’accord, les autorités du Rwanda ont invité la Guinée à dépêcher une équipe d’experts à Kigali pour préparer les modalités d’exécution de certains projets et activités contenus dans le protocole. Bel exemple de coopération bilatérale, pourrait-on dire.

Jeanne Fofana, Kababachir.com