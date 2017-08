Décédé le 26 Août dernier de suite d’une maladie, le journaliste Ibrahima Sylla a rejoint sa dernière demeure ce mardi au Cimetière de Cameroun à Conakry.

Mais avant, un symposium au cours duquel parents et amis lui ont rendu un vibrant hommage, a été organisé dans les locaux de la RTG Koloma.

Ses collaborateurs retiennent d’’’Ibra’’ un homme humble, généreux, respectueux avec caractère social, humanisme et son professionnalisme dans le travail.

Il y a eu plusieurs témoignages dont celui de son fils aîné qui promet de poursuivre ses oeuvres :

« Puisqu’il faut accepter la volonté de Dieu, nous avons partagé plein de choses avec toi et d’avoir grandi à tes cotes car celui-ci me servira de ma personne partout où j’irais. Il y a des choses que nous ne souhaitons pas voir se produire. Nous devons accepter des faits qu’on préfère n’est pas connaitre. Nous les fils : junior, papi, Bangaly, Alpha, Diaby et moi…Notre père n’est pas mort du tout. Je tiens à te rassurer Père Ibrahima Sylla, que nous prendrons soins de maman Aicha Dabo et de maman Anna Bah. »

Mariam Diallo, Kababachir.com