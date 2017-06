Jean-Yves Le Drian à Conakry : consoler et rassurer l’ami Alpha Condé !

« Une visite symbolique et politique ». Ces mots sont de Jean-Yves Le Drian, nouveau ministre de l’Europe et des Affaires étrangères. Il était en court séjour à Conakry chez l’ami, le camarade Alpha Condé.

Selon un communiqué de la Présidence de la République, ce déplacement sera une première occasion de promouvoir les priorités de la France en Afrique : climat, développement économique, sécurité. Derrière ce rideau diplomatique qui se traduit aussi par la présence française dans les Mines, Jean-Yves Le Drian est à Conakry pour sécher les larmes, consoler et rassurer l’ami et camarade Alpha Condé, lequel a été éconduit, on le sait, par le président Macron, l’enjoignant à mettre fin aux crises qui couvent en Guinée, au lieu de se lancer dans une intermédiation au Golf, alors que l’Afrique elle-même brûle. Pourtant, il est actuellement le président en exercice de l’Union Africaine.

C’est au nom de cette présidence que Le Drian s’est rendu à Conakry, charger Alpha Condé de faire le trait d’union entre l’Afrique et la France dans le cadre du climat, une des promesses électorale d’Emmanuel Macron. En contrepartie, les portes de l’Elysée, lui seront entrebâillées. Le Drian joue gros et il semble avoir réussi à consoler son ami et camarade de revoir sa copie sans délai afin d’être enfin reçu à Paris. Pas en tant que président guinéen mais président de l’UA. La nuance est fondamentale, selon des sources diplomatiques.

Mais faudrait-il qu’il réussisse à accompagner Macron dans la mise en œuvre de l’accord de Paris sur le climat, au travers notamment de l’initiative africaine sur les énergies renouvelables. C’est actuellement le grand oral pour Alpha Condé. Certainement, en juillet-là, un tête à tête devrait pouvoir intervenir entre Paris et Conakry. Ce serait un grand soulagement pout le locataire de Sékhoutouréya.

Jeanna Fofana, www.kababachir.com