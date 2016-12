Insécurité : Trois présumés voleurs tombent dans les filets de la gendarmerie

C’est une opération réussie par la gendarmerie nationale ! Trois présumés malfrats viennent de tomber dans les filets de la gendarmerie nationale. Ces présumés malfrats ont arrêtés à Kouroussa avec un véhicule volé à Conakry, et qui appartiendrait à la Société Chinoise, à la société chinoise HUWEI TECHNOLOGY. L’opération été rendue possible grâce au système GPS, qui a permis à la gendarmerie de les repérer.

” La gendarmerie nationale étant informée, a réussi à immobiliser et interpeller Moussa Cissé, Mohamed Camara et Sidiki Germain Zongo et le quatrième a pris la poudre d’escampette “, a déclaré mercredi, le commandant Mamadou Alpha Barry, officier de communication de la gendarmerie nationale.

Selon le commandant Mamadou Alpha Barry, les personnes interpellées ont été conduites à Conakry et mis à la disposition de la brigade de recherche de Matam pour des fins d’enquêtes

Interrogé sur le sujet, l’un présumé voleur nie les faits :

” C’est mon ami Sory Camara qui m’a appelé de l’accompagner à Kankan avec cette voiture. Je lui ai dit que Je n’ai pas de permission. Mais comme c’est un Ami et il a insisté de l’accompagner, j’ai finalement accepté. On a pris les gens là (allusion faite aux deux autres malfrats, ndlr) devant. Arrivé à Kouroussa, il offensé le premier barrage des services de sécurité. Je lui ai demandé pourquoi il a fait ça ? J’ai compris que cette voiture était volée, je me suis bagarré avec lui sur le guidon. On est rentré en brousse et il a pris la tangente. Les gendarmes sont venus en tirant j’ai eu peur…”, a-t-il révélé.

Mariam Diallo, www.kababachir.com