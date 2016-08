Insécurité-Dabola : Des patrouilles nocturnes pour freiner le banditisme dans la préfecture

Il y a des semaines que les agents des forces de sécurité basés dans la préfecture de Dabola, organisent chaque jour à partir de 23 heures TU, des patrouilles nocturnes, excepté mercredis et dimanches, pour dit-on, freiner la délinquance, le cambriolage, bref, l’insécurité au galop dans la localité.

Ces patrouilles ne sont pas sans conséquences chez les organisateurs des soirées dansantes et d’autres évènements culturels surtout, en cette période de grandes pluies et d’afflux de jeunes vacanciers dans la préfecture.

Ainsi, le taux de fréquentation des boîtes de nuit a connu une baisse considérable ces dernières semaines à cause de l’organisation régulière des surveillances nocturnes à travers la ville.

De l’avis des commerçants, ces patrouilles permettent non seulement de mieux sécuriser les citoyens et leurs biens ainsi que des boutiques, magasins et conteneurs placés dans les recoins du marché central de la commune urbaine de la préfecture de Dabola.

Partis pour cette première phase, les services de sécurité basées dans la localité, ne cachent pas leur intention d’agir contre l’insécurité grandissante pour dit-on, préserver la quiétude dans cette ville calme et hospitalière.

Mamadouba Camara, Dabola