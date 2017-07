Insécurité : Un chauffeur tué par un passager à Pita

Le drame s’est déroulé dans la nuit du samedi au dimanche 30 juillet 2017 sur la nationale Labé-Pita. Un chauffeur en provenance de Conakry, poignardé par un de ses passagers, a rendu l’âme sur place à Nadhel, une localité située entre les préfectures de Pita et Labé. Au départ de Conakry, Amadou Oury Baldé, la victime avait 6 passagers à bord d’un véhicule « Clando ».

Selon le témoignage de l’unique témoin du meurtre, Halimatou Sow, qui se trouve actuellement dans les mains des services de sécurité de Pita, tout a commencé lorsque le chauffeur, qui avait déjà débarqué les 4 passagers sur entre Mamou et Pita. Arrivé à Nadhel, le lieu du meurtre, il véhicule tombe en panne. Du coup, le chauffeur ouvre le capot de sa voiture et appelle l’auteur du crime, un passager de l’aider, la seconde passagère étant une femme.« Il a été poignardé par le passager et j’ai entendu des cris, ‘’il a dit tu va me tuer’’. Finalement, il (le passager) a pris son sac et il a pris la fuite», rapporte Mme Halimatou Sow, l’unique témoin du meurtre, qui a été déjà été auditionnée par les services de sécurité.

Se retrouvant seule devant la victime et la voiture en panne, elle a crié au secours. C’est ainsi que les premiers secouristes sont arrivés et découvrir un corps sans vie en présence de la femme, qui n’avait que des yeux pour pleurer, alors le présumé auteur du crime a pris la fuite avec un sac.

Aux dernières nouvelles, la femme est toujours dans les mains des services de sécurité de Pita, pour des fins d’enquête.

Idrissa Sow, Kababachir.com