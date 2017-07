Insécurité à Conakry:  Un taxi attaqué par des hommes armés

Un véhicule de transport a été attaqué tôt jeudi matin à Conakry par un groupe d’hommes armés. Il n’ya eu aucune personne perte en vie humaine, mais l’attaque a fait des blessés et des dégâts matériels importants.

Sur les circonstances de l’attaque, une victime qui s’est prêtée aux questions de notre rédaction:

« Il était 5 h du matin, on revenait au marché Matoto pour acheter des fruits (orange). Quand nous sommes arrivés à Bonfi, une pick-up à bord de laquelle se trouvaient des hommes armés habillés en tenue militaire, nous ont devancé et ils ont tiré sur le pneu de notre véhicule, l’obligeant à s’arrêter. Lorsque l’unique garçon qui était à bord a voulu réagir, les malfrats l’ont poignardé, le blessant au bras. On nous a tous dépouillé, ils ont emporté des téléphones, de l’argent et toute la marchandise qu’on avait avec nous » , explique Djenabou Diallo, traumatisée par cette attaque matinale.

Selon la victime , les assaillants étaient tous habillés en uniformes. Ce qui voudrait dire qu’il soit une complicité des agents de sécurité ou bien que les opérations ont été menées par des agents de sécurité.

Mariam Diallo, Kababachir.com