Inimitiés Mouctar et Dalein : la paix des braves n’est pas pour demain

On ne sait pas jusqu’où iront les inimitiés entre Mouctar Diallo, président des NFD et Dalein Diallo, président de l’UFDG et chef de file de l’opposition. Deux alliés qui ont fait du chemin ensemble au pire moment de la gouvernance d’Alpha Condé, mais que tout divise aujourd’hui, à cause des querelles d’ego et d’autres mesquineries politiques.

Cette distance se caractérise par des invectives, des attaques par médias interposés et par d’autres indices d’ingratitude. Tout porte à croire que la paix des braves n’est pas pour demain. Surtout que de part et d’autre, de petits malins tirent les ficèles.

De toute évidence, aux NFD on est formel : « Nos relations avec l’UFDG et les autres partis dépendront justement de leurs positions face à ces valeurs que nous défendons », a notamment tranché Mouctar Diallo dont la proximité avec Dalein laissait entrevoir un réel dauphin au sang neuf. Mais déjà, « L’ambition de NFD, c’est de diriger la Guinée pour l‘intérêt supérieur de la nation. » Récemment, avec la publication de la liste partielle du Cabinet du CFO, les NFD ont été carrément ignorées.« Nous n’avons aucun problème nous au sein du NFD pour la mise en place de ce cabinet. D’ailleurs, nous leurs souhaitons bonne chance », a dit, dans l’amertume, le président Mouctar Diallo. Certains estiment que tout n’est pas encore joué entre les deux hommes, qui, malgré tout s’estiment, selon des proches des deux leaders politiques.

Jeanne Fofana, Kababachir.com