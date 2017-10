Inexpérience de Condé dans la gestion : le PUP s’insurge !

« Je suis le seul président en Afrique francophone qui n’a jamais été Premier ministre ou président de l’Assemblée. Pendant 40 ans, j’étais opposant. Sortez-moi un seul président dans l’Afrique francophone qui, avant d’être Président n’a pas été Premier ministre ou président de l’Assemblée, c’est-à-dire qui n’a pas géré. Moi, je n’ai jamais géré, j’ai refusé pendant 40 ans. »

Il n’en fallait pas plus pour que le PUP tombe aussi des nues. Dans une interview accordée à média Guinée, Fodé Bangoura déclare : « Si c’est une prouesse, il n’a qu’à laisser les autres aussi lutter dans l’opposition. Il a lutté 40 ans pour être président. On l’a appelé opposant historique. Ce n’est pas un handicap d’être Premier ministre avant d’être président, c’est d’ailleurs un atout. Si on a géré, c’est un avantage d’être ministre et directeur…Si un Premier ministre gère bien, c’est qu’il a déjà une expérience et il sait tirer les leçons. Donc, ceux qui ont été Premiers ministres ou présidents de l’Assemblée, c’est un atout pour eux, parce qu’ils ont géré et ils savent qu’est-ce que c’est la gestion. »

Cette sortie d’Alpha Condé a provoqué une vive levée de boucliers notamment sur la toile : « Monsieur le Président nous sommes vraiment sidérés que vous ignoriez que vous êtes ignorant dans la gestion, sous toutes formes on sent que vous n’avez jamais géré même une famille. Il est préférable de voyager sur un chauffeur qui a fait plusieurs fois l’accident que celui qui n’a jamais conduit », s’offusque un Internaute. Et un autre d’ajouter : « Dans les sorties publiques du président je note une prééminence dangereuse de l’émotion et la passion dans ses prises de parole. »

Triste !

Jeanne Fofana, Kababachir.com