Indemnisation des victimes des pillages : le GOHA menace : « Nous allons manifester si…»

Face au retard accusé dans l’ indemnisation des victimes des pillages lors des manifestations politiques de 2013, le Groupe Organisé des Hommes d’Affaires de Guinée (GOHA)brise le silence et menace de manifester.

Le président de cette organisation, n’en revient pas. Chérif Mohamed Abdallah, appelle à une manifestation jusqu’à ma satisfaction de leur revendication.

« Le gouvernement avait promis d’indemniser dans ce mois de juin, les commerçants victimes de pillage pendant les manifestations politiques notamment en 2013 mais jusqu’à présent nous sommes à l’attente. Cette fois-ci si on déclenche la grève, elle sera illimitée. Nous ferons aussi des marches jusqu’à obtenir satisfaction. Si on lance la grève, tout commerçant qui ne respectera pas, ses produits seront boycottés », a-t-il annoncé.

Même son de cloche pour Hadja Mariam Kaba, commerçante : «Je souffre énormément. Mes enfants ne vont plus à l’école parce que j’ai tout perdu et on refuse de me dédommager. Nous avons mené toutes les démarches légales avec l’appui du GOHA. Sinon, le ministère de la justice n’allait pas envoyer des huissiers pour dresser un procès verbal. Je parle au nom de toutes les victimes. Nous sommes prêts. Si vous voyez qu’on n’a pas déclenché la grève jusqu’aujourd’hui, c’est parce que nos frères musulmans sont en jeûne. Nous ne voulons pas mêler des innocents dedans. Mais, dès après la fête, la grève va commencer. Elle sera illimitée. Nous allons fermer les boutiques et magasins et sortir manifester. Un responsable de ce pays ne peut pas se hasarder à dire que la liste fournie par le GOHA est illégale. Je voudrais qu’il retire son propos. Celui qui dit que nous ne serons pas dédommagés, il sera châtié. Comme ils veulent blaguer avec notre vie, nous allons sortir manifester », dira Adrien Gopou Zomy, l’un des victimes des pillages

A noter que sur les 1701cas de victimes déclarées par le GOHA, une enveloppe financière 222 milliards de francs guinéens est annoncée dans les prochains jours

Mariam Diallo, Kababachir.com