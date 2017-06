Incidents de Bruxelles : le RPG attend la réaction de Dalein Diallo

Le parti au pouvoir, à travers Bantama Sow dit attendre la réaction de Dalein Diallo, en personne, suite aux incidents de Bruxelles visant Alpha Condé. Comme quoi, la réaction qualifiée de démagogique d’Oussou Fofana, une personnalité de l’UFDG ne suffit pas pour marquer une certaine désapprobation.

« Nous attendons la réaction de son leader Cellou Dalein Diallo. Mais, je suis sûr qu’il ne pourra pas trancher en défaveur d’Ousmane Gaoual Diallo. Il va préférer se taire. Il ne dira rien pour ne pas s’exposer au verdict de ce dernier », estime Bantama Sow, lequel profite pour draguer le vice-président : « Pour une fois, je félicite mon frère Fodé Oussou Fofana ; il a montré qu’au-delà de nos appartenances politiques, qu’il est Guinéen. Il doit commencer à réfléchir et comprendre que l’UFDG n’est pas sa place. Il doit rechercher les patriotes guinéens et aller vers eux. C’est-à-dire tous ceux qui veulent une Guinée unie et prospère », faisant allusion au RPG. Il l’a dit au micro de nos confrères de Guinée news.

Bantama Sow, égratigne aussi Ousmane Gaoual Diallo que « personne ne contrôle », or, « il est établi aujourd’hui que l’UFDG veut conduire la Guinée à la guerre et le député de Gaoual et tous ceux qui pensent comme lui, s’inscrivent sur cette lancée. » Il faudra s’attendre à une réplique de la part du député qui ne laisse rien passer, surtout quand il est question de jouissance des droits et du respect de la liberté d’expression.

C’est d’ailleurs au nom de cette liberté qu’il a réagi aux propos de Fodé Oussou qui trouve anormal d’insulter le Chef de l’Etat. Le vice-président verse dans la démagogie, admet le député. Cette sortie sur Face book crée polémique et pousse Dalein à revoir sa copie dans la gestion des communications du parti.

Jeanne Fofana, www.kababachir.com