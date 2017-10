Ibrahima Kourouma aux affaires : à quand pour Sékou Kourouma ?

Les frères Kourouma étaient ceux par qui le pays a failli basculer dans le chaos. Sékou Kouroumade la Fonction publique et son frère du Pré Universitaire Ibrahima Kourouma étaient tous les deux protégés d’Alpha Condé et militants convaincus du RPG. Entre les deux, Alpha Condé semble avoir fait son choix.

Si Sékou Kourouma reprend le chemin du siège du RPG, l’autre est revenu aux affaires, en qualité de ministre de la Ville et de l’Aménagement du territoire. A la nomination, on avait parié que le tour de Sékou Kourouma n’allait plus tarder. Mais, apparemment, il est tout utile aussi pour le parti présidentiel. En effet, il fait partie de la crème de cadres qui s’impliquent dans la refonte du RPG, car, « vu les réalités politiques, économiques, sociales et culturelles », le RPG, « notre parti est devenue un parti de masse, il faut donc le réorganiser».

Pour y arriver, Sékou Kourouma a évoqué récemment une mission de la marée jaune dans l’optique d’une refondation du parti. Après tout, « On ne peut pas rester à Conakry ici et décider de la restructuration du parti, il faut qu’à la base, les militants et les responsables, participent à l’élaboration de ces documents. » Il travaille ainsi comme un beau diable afin de revenir aux affaires. Mais son jour ne semble pas encore arriver. Ou du moins, tarde à arriver. Etant entendu qu’avec son mentor, plus rien ne sert. De ministre, on devient vite conseiller et vice-versa. Pour peu qu’on sache afficher son militantisme outrancier. Quitte à s’informer auprès d’un médiocre de ministre qui a pour nom : BantamaSow.

Jeanne Fofana, Kababachir.com