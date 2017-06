Humanitaire-Boké: La SMB offre 84 têtes de bœufs aux communautés de ses zones d’opération

Dans le but de raffermir les liens de fraternité, de bonne cohabitation et de coopération entre ses travailleurs et les communautés de ses zones d’opération, le Consortium Mining, Société Minière de Boké (CMSMB) vient d’offrir quatre-vingt-quatre (84) têtes de bœufs aux populations des Sous-préfectures de Kolaboui, Malapouya, Tanènè et la Commune urbaine de la préfecture de Boké.

La cérémonie de distribution du don s’est déroulée mercredi, 21 juin 2017 à Kinsily dans la Commune rurale de Kolaboui à 23 km du Chef-lieu de la préfecture.

C’est le directeur de Cabinet du Gouvernorat de Boké, El Hadj Baba Dramé qui a présidé la cérémonie, en compagnie du Secrétaire général Chargé des Collectivités décentralisées, Jean Béavogui, celui du Ministère de la Pêche, Alpha Oumar Manè.

Par la voix de leur porte-parole, Aboubacar Sidki Kéita, les communautés bénéficiaires ont réaffirmé leur attachement à la SMB dans la mise en œuvre de ses ambitieux projetsen direction des habitants des localités impactées par l’exploitation minière.

S’adressant à ses compatriotes, le Secrétaire général du Ministère de la Pêche, Alpha Oumar Manè a demandé à la jeunesse des localités ciblées d’aller en quête de la formation professionnelle, des compétences et du professionnalisme pour dit-il, tirer le maximum de profit de l’exploitation minière dans leurs localités respectives.

De son côté, le Secrétaire général Chargé des Collectivités décentralisées de Boké, Jean Béavogui, a insisté sur l’emploi de la main d’œuvre locale par la SMB en vue maintenir le climat de paix et le bon voisinage dans les différents sites miniers de la localité.

Au nom de la Direction Générale de la Société Minière de Boké, le responsable adjoint des relations communautaires, Balla Moussa Kéita a invité les heureux récipiendaires au renforcement de l’esprit du patriotisme pour aider son institution à poursuivre son éventail d’assistance en leur faveur.

A la cérémonie, le Directeur de Cabinet, El Hadj Baba Dramé, a souligné que ce geste humanitaire provenant d’une entreprise minière, est une marque de considération, de sympathie et de confiance vis-à-vis de l’ensemble de la population de Boké.

Faut-il préciser que la Direction générale de la même société compte offrir le 03 juillet prochain, 140 tonnes de riz à la population de la préfecture de Boké qui se frotte les mains.

Mamadouba Camara, correspondant Kababachir.com à Boké