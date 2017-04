Hollande et Alpha : à quoi a servi la relation ?

Etat d’ébriété, frustration sans nom, maladresse, ou tribune opportune pour se faire un nom au moment même où la hantise d’un troisième mandat est saisissante. Alpha Condé semble en avoir marre de la politique française. Il l’a fait savoir récemment, à Abidjan au cours de la 2è conférence internationale sur l’émergence de l’Afrique.

Sans encombre : «Il nous faut couper le cordon ombilical avec la France », demande-t-il à ses pairs de l’Afrique, alors invités au forum ivoirien. Il attribue le retard de l’Ouest africain par le fait que « nous sommes encore trop attachés à l’ancienne puissance coloniale. Coupons le cordon ombilical avec la France et soyons Africains. (…) J’assume ce que je dis.» Un nationalisme béat qui rappelle les gros dictateurs et révolutionnaires ayant émargé sous d’autres cieux.

Ce qui est évident, analyse compatriote, « La France soutient et continue de soutenir et protéger combien de dictatures sur le continent africain ? Ali Bongo au Gabon, Denis Sassou Nguesso au Congo Brazzaville, Faure Gnassingbe au Togo…C’est encourageant de voir un dirigeant africain dénoncer ouvertement et publiquement la relation France-Afrique. La relation France-Afrique sous sa forme actuelle n’est autre que le néo-colonialisme qui ne profitera jamais à l’Afrique. » Incongru ! C’est la réplique d’un opposant. Mohamed Lamine Kaba, leader du FIDEL s’est insurgé contre ce discours d’Alpha Condé. Invité mercredi sur les antennes d’une radio privée, cet ex militant du RPG invite Alpha Condé à « déchirer son passeport français, chasser Bolloré et fermer l’Ambassade de France. C’est incohérent de la part d’Alpha Condé d’autant plus qu’il s’en va en France. Alpha Condé a une haine contre la France. Mais, c’est lui le problème. La France n’a rien apporté à la Guinée, par rapport à ce qu’elle a fait dans les autres pays. »

Par des chiffres, l’opposant égraine : Ouattara : 4 milliards euros demandés il en a eu 8 aupremier mandat puis, récemment 17 milliards euros. Au Burkina : 10 milliards euros, tandis que le Sénégal lui a pu décrocher 12 milliards euros. » Il regrette que la Guinée n’ait pu avoir que moins de 100 millions euros. Pour lui donc, c’est cette haine qui habite Alpha et qui le pousse à demander aux Africains de couper le cordon avec la France. Et de se moque : « s’il assume, il ne devrait pas aller à la rencontre d’Hollande ».

Le RPG appréciera…

Jeanne Fofana, Kababachir.com