Haute-Guinée et RPG : Les récupérateurs pensent-ils au danger de leur forfaiture ?

Dans la vie politique de la nation, il y a souvent des individus avides de gains, de réputation ou de promotion sociale, qui bâtissent leur hégémonie sur les cendres de leurs victimes. Quand allons-nous cesser cet opportunisme en nuisant à nos frères dans le simple but de se faire une place au soleil. Non content de l’extrapolation faite du discours du président de la république, on veut par tous les moyens agrandir le fossé entre le Pr. Alpha CONDE et ses alliés de l’arc en ciel.

Pourquoi se servir d’un enregistrement clandestin pour semer la zizanie dans le camp présidentiel, pour quel intérêt le fait-on ? Ces individus ont-ils mesuré la portée négative de leur ignoble action sur le paysage politique du pays ? Ils ne le savent pas sinon ils ne joueraient pas avec Dr. Ousmane Kaba celui que Kankan porte dans son cœur, qui est le mobilisateur et le fédérateur des braves populations du Bâté. Donc c’est à une véritable imprudence que veulent jouer ces entremetteurs qui risquent de liguer toute la haute guinée dans un élan de solidarité comme elle sait le faire.

Il est temps d’arrêter ces entourloupettes, dire que ce sont les frères de la même ethnie qui se détruisent c’est scandaleux. Essayons de nous passer de ce complexe égocentrique qui nous pousse toujours à envier et à médire nos frères dans leurs conditions sociales. Aujourd’hui c’est tout Kankan qui se mobilise derrière Dr. Ousmane Kaba, c’est un avertissement que cette population lance ainsi à ces pêcheurs en eau trouble. Il est devenu une véritable force politique en tenant compte des hommes, femmes et jeunes qui se rallient volontairement à sa cause.

Les populations n’ont pas hésité de le faire savoir à la mission du RPG arc en ciel venue pour les remercier. Son Karfamoriyah natal se dressera toujours derrière lui, il l’a déjà fait savoir à cette mission du BPN du RPG. Ceux qui se servent de cette pratique ont intérêt à arrêter car notre pays n’a plus besoin de telles pratiques. Pour sauvegarder les différentes alliances il n’est plus opportun de se livrer à une manipulation aussi grotesque que les enregistrements clandestins. Le mieux c’est de chercher à pacifier l’atmosphère assez trouble après le discours du Pr. Alpha CONDE. Dr. Ousmane Kaba reste et demeure un allié et un membre incontournable du RPG arc en ciel. Dans toute entité sociale il arrive souvent des incompréhensions qui sont normales car d’elles naissent les ingrédients qui fortifient l’union.

Vouloir se servir de ces petites querelles pour salir la réputation d’un homme aussi implanté dans le cœur de ses frères, c’est prouver au monde sa totale niaiserie et sa parfaite médiocrité. Le combat politique se fait à travers les actes mais pas dans la bassesse la plus absolue.

Monsieur votre action se retournera bientôt contre vous car le peuple de la Haute-Guinée n’aime pas la veulerie !

Mori oulen Camara, Militant à la base