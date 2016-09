Hamdallaye: Une fillette de 9 ans violée par un homme d’une cinquantaine d’années

Le viol devient de plus en plus récurrent en Guinée. Et ce, malgré la campagne de sensibilisation pour mettre fin au phénomène.

Le dernier cas signalé à Conakry remonte le mercredi 14 septembre. L’acte s’est produit au quartier Hamdallaye dans la Commune de Ratoma.

Selon les informations rapportées par nos confrères d’Espace fm, c’est un homme d’une cinquantaine d’années qui a violé une fillette de 9 ans.

David Camara, le présumé violeur, serait déjà un récidiviste. A en croire la mère de la victime, qui s’est exprimée jeudi matin dans l’émission « les Grandes Gueules », il avait déjà tenté une première fois sans succès. La même source rapporte que David Camara, aurait des relations intimes avec la grand-mère de la victime, avec qui il loge dans la même concession à Dixinn.

Lors de la première tentative, qui avait échoué, le père de la fillette et sa grand-mère étaient déjà informés, mais à l’époque la grand-mère avait plaidé pour que le dossier soit géré à l’amiable.

Aux dernières nouvelles, la victime a été transportée jeudi matin à l’hôpital Ignace Deen en compagnie de sa maman, Mme Bah Aissatou Diallo, pour recevoir des soins, alors que le présumé violeur n’a toujours pas été arrêté.

Un acte qui relance le débat sur le phénomène de viol devenu récurent en Guinée.

Abdoul Wahab Barry, www.kababachir.com