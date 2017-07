Hady Barry : jusqu’à quand avec Alpha Condé ?

Hady Barry est ce genre de militant, guidé par une avidité du pouvoir, de la richesse. Il devient de fait, déloyal envers lui-même, ne respectant aucune morale. Hady fait donc de l’inconstance une constante. A l’image de son départ rocambolesque de l’UFDG pour le RPG. Son militantisme se résume, à s’y méprendre en : inconstance, ennui et inquiétude, tels que décrits dans Les Pensées de Blaise pascal, édition seuil, 1963, p. 503.

On ne sait pas trop jusqu’où l’idylle avec Alpha Condé ira. Mais, elle risque de tourner court, car, après tout, « Les temps varient, et les destinées humaines ont la même inconstance. La vie, dit la chanson grecque, fuit comme la roue d’un char. » Il se trouve que Hady Barry lui-même a dit ce qu’il est : un opportuniste. C’est lui-même qui s’est décrit de la sorte. Hady est l’un des initiateurs du mouvement ‘’Le Fouta pour tous et tous pour le Fouta’’ qui veut être une alternative pour Alpha Condé de balayer Dalein Diallo dans toute la Moyenne Guinée.

Quoi de plus normal pour un militant inquiet. Mais surtout qui se dit opportuniste. « Je suis moi-même constant dans mes objectifs même si j’utilise des stratégies. Donc ceux qui disent que Hady est opportuniste, je dis oui, je suis un opportuniste. Je serais aussi longtemps fidèle à un système ou à une personne lorsque cette personne ou ce système m’est utile, utile à mon pays, à ma famille, à mon village. C’est ça ma philosophie politique », révèle l’intéressé dans la presse locale. Alpha Condé est donc averti. Il est en train de traiter avec un inconstant qui cherche avantages, puis se casse pour le plus offrant.

Mais, selon toute vraisemblance, Alpha Condé est resté vigilant en voyant Hady, à la tête de proches venus l’accompagner à Sékhoutouréya en train de se perdre en conjectures. Le président guinéen, en véritable bête politique a tout de suite opté pour des réponses évasives. C’est ainsi, s’écartant de la déclaration de Hady, Alpha Condé évoque des usines de fonio, de montage de tracteur, de transformation de tomate, etc. Hady est resté sous sa faim. Lui qui s’attendait à des bourdes et des attaques traditionnelles contre ses opposants opposés.

Jeanne Fofana, www.kababachir.com