Hadj 2017 : Le premier convoi des pèlerins quitte Conakry mercredi soir

Les fidèles musulmans de Guinée s’apprêtent à accomplir le cinquième

pilier de l’Islam. Selon la cellule de communication, cette année,

ils seront sept mille au total à se rendre en Arabie Saoudite contre

neuf milles l’année dernière. Pour le bon déroulement du hadj de cette

année la commission en charge de l’organisation dirigée par Ansoumane

Condé, ministre Conseiller à la Présidence de la République en charge

des questions économiques, est depuis près d’un mois sur pied avec les

acteurs impliqués dans le processus d’organisation du pèlerinage.

La compagnie Turkish airlines qui a décroché le contrat auprès du

Gouvernement Guinéen quittera la capitale Conakry ce soir aux environs

de 21 heures 30 minutes avec à son bord 270 pèlerins pour les lieux

saints de l’Arabie Saoudite. Il faut préciser que le premier convoi

des pèlerins sera suivi ce jeudi 10 août 2017, de deux autres convois

composés de 620 pèlerins et encadreurs y compris. Le second vol

partira à 10 heures avec à son bord 350 pèlerins et le troisième

convoi vers 17 heures 30 minutes avec à son bord 270.

Ces trois premiers convois seront ensuite suivis de trois autres au

compte de la journée du vendredi 11 août ce qui fera déjà un total de

6 vols pour plus 1500 pèlerins transportés pour accomplir ce cinquième

pilier de l’Islam.

Alexis Lamah, Kababachir.com